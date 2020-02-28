ABD ve Asya borsalarında sert düşüş

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 4,42 azalışla 25 bin 766 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 4,42 kayıpla 2 bin 979 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 4,61 düşüşle 8 bin 566 puana indi.



Endekslerin 2008 finansal krizinden sonra en kötü haftasını yaşadığını belirtilirken, son 4 gündeki kayıp yüzde 10'a ulaştı.



Öte yandan Asya'da da hisse senetleri Corona virüs endişelerinin artmasıyla yüzde 3'ün üzerinde sert düşüşler yaşadı.

Japonya’nın Topix Endeksi, ABD hisse senetlerinin dokuz yılın en sert gerilemesini yaşamasının ardından yüzde 3.2 geriledi. Hong Kong, Japonya ve Avustralya’da da endeksler yüzde 2’den daha fazla düştü.