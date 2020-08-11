ABD ve Avrupa bankalarında batık kredi alarmı

Dev bankaları batık kredi telaşı sardı. Uluslararası bankaların salgın nedeniyle batık krediler için ayırdığı karşılıklar, 2008 finansal krizi sonrası en yüksek düzeyine çıktı.

NTV Haber 11.08.2020 - 15:14

ABD ve Avrupa bankalarında batık kredi alarmı

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Corona virüs salgınında büyük kredi kayıpları bankalar için en büyük endişe olarak öne çıktı.

Covid-19 salgınının altıncı ayında rakamlar zayıflamaya başladı.

ABD’nin en büyük 15 bankası öngörülen batık krediler için toplamda 76 milyar dolar ayırırken, Avrupa bankalarında ise bu rakam 56 milyar euro oldu.

Citigroup verilerine göre söz konusu bankaların 139 milyar dolar değerindeki toplam kayıp kredi karşılıkları, Lehman Brothers gibi şirketlerin iflasına yol açan 2008 finansal krizindeki 189 milyar dolar düzeyinden sonraki ikinci en yüksek seviyede.

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