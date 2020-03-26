ABD'de 46 milyon kişi daha işsiz kalabilir

Corona virüs salgınının en hızlı yayıldığı ülkelerden birisi olan ABD’de, şirketlerin kapanması işsizlik sayısını her geçen gün artırıyor. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, 46 milyon kişinin daha işsiz kalabileceğini açıkladı. ABD’de şuan da 5.8 milyon kişi işsiz bulunuyor.

NTV Haber 26.03.2020 - 09:25

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ABD'nin işsizlik oranı şu anda yüze 3,5 ve birçok insan ise işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

Corona virüs salgınıyla mücadelede birçok şirket insanlarla temas gerektiren servislerini kapattı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard’ın yaptığı açıklamaya göre 46 milyon kişi kısa vadede işsiz kalabilir. Bullard “Bu insanlar sürekli olarak insanlarla temas halinde olmalarını gerektiren meslekler yapıyor. Sağlık otoritelerimiz ise bunun olmaması gerektiğini söylüyor” dedi.

Bullard “Eğer politikacılar hızlı bir şekilde gelir desteği sağlarsa gelecek haftalarda yaşanması beklenen ekonomik darbe kısa sürebilir” diye ekledi.

ABD’de corona virüsten ölenlerin sayısı binin üzerine çıktı.

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