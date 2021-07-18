Abdimed’e yeni genel müdür

Türkiye’nin önde gelen ilaç şirketlerinden Abdi İbrahim’in üst yönetimine yeni bir isim katıldı.



Yalım Üner, Abdi İbrahim çatısı altında tüketici sağlığı ürünlerinin pazarlama ve satışının yapıldığı Abdimed’de 1 Temmuz 2021 tarihi itibari ile Genel Müdür olarak göreve başladı.

YALIM ÜNER KİMDİR?



Üner, 1986 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ilaç sektöründe ulusal ve uluslararası şirketlerde önemli görevlerde bulundu.

Kariyerinde Nutricia Early Life Nutrition’da Medikal ve Ruhsatlandırma Direktörü, Nutricia Research/Amsterdam'da Orta Avrupa ve Yakın Doğu Ar-Ge Direktörü, Danone Türkiye’de Genel Sekreter (Tikveşli, Hayat, Sırma ve Nutricia için Hukuk, Etik Uyumluluk, Kurumsal İlişkiler, İç-Dış İletişim, Data güvenliği), Nutricia’da Medikal ve Kurumsal İlişkiler Direktörü ve son olarak Nutricia Türkiye-İran Genel Müdürü olarak görev yapan Yalım Üner, AbdiMed/Abdi İbrahim’in yeni Genel Müdürü oldu.



Abdi İbrahim 13 ülkedeki yapılanmasıyla 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.