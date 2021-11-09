ABD'li sanayi devi General Electric 3'e bölünüyor

ABD'li sanayi devi General Electric tarafından yapılan açıklamada, şirketin havacılık, sağlık ve enerjiye odaklanmış üç ayrı halka açık şirkete bölüneceği duyuruldu.



GE Yenilenebilir Enerji, GE Power ve GE Dijital'in birleşeceği belirtilen açıklamada, GE Havacılık ve GE Sağlık ile 3 ayrı şirket olarak faaliyet gösterecekleri bildirildi.



Açıklamada, sağlık hizmetlerine yönelik şirketin 2023 yılının başlarında, enerji şirketinin ise 2024'te ayrılmasının planlandığı, bu bölünmenin ardından GE'nin havacılık odaklı bir şirket olacağı kaydedildi.

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