Slovenya Sivil Havacılık Ajansı, hükümetin de desteğini çektiği hava yolu şirketiyle ilgili nihai kararını iki gün sonra açıklayacak.



Şirketin temsilcilerinin uzun vadede sürdürülebilir bir model ortaya koymamaları durumunda, uçuş izinleri askıya alınacak.



Şirket temsilcileriyle bir araya gelen Slovenya Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Zdravko Pocivalsek, Adria Havayolları için tek olası senaryonun iflas olduğunu söyledi.



Pocivalsek, Adria'nın ardından Slovenya'nın uluslararası irtibatını iyileştirmek adına yeni hava yolu şirketlerinin piyasaya sokulmasının gündemde olduğunu belirterek, bunun için Alman şirketi Lufthansa ile ortaklığın söz konusu olabileceğini bildirdi.



BUGÜNE DEK YAKLAŞIK 400 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ



Başbakan Marjan Sarec de dün yaptığı açıklamada, devletin Adria Havayollarına artık para harcamayacağını açıklayarak, mevcut durumda bunun "parayı çöpe atmak" olduğunu ifade etti.



Bugün ve yarınki tüm uçuşlarını kaldıran hava yolu şirketinin bugüne dek yaklaşık 400 uçuşunu iptal ettiği tahmin ediliyor.



Adria Havayollarının faaliyetlerine devam etmesi için yaklaşık 28 milyon avroya ihtiyaç olduğu belirtiliyor. 1961'de kurulan ve 500 civarında çalışanı bulunan Adria Havayollarının hisselerinin büyük çoğunluğu 2016'da Alman "4K Invest" isimli şirkete satılmıştı.

