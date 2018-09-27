Akbank, uluslararası piyasalardan 980 milyon dolar karşılığı 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladı.



Akbank'ın sendikasyon kredisine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.



Açıklamada, bankanın uluslararası piyasalardan 980 milyon dolar karşılığı 285 milyon dolarlık ve 591 milyon avroluk 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladığı aktarılarak, "Kredinin maliyeti dolar ve euro kısımlar için sırasıyla 'Libor + yüzde 2,75' ve 'Euribor + yüzde 2,65' oldu" ifadesine yer verildi.



DİNÇER: TÜRKİYE'YE GÜVENİN GÖSTERGESİ

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer, Akbank'ın uluslararası piyasalardan 980 milyon dolar karşılığı sağladığı sendikasyon kredisine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamasında, Akbank'ın Türkiye ekonomisine destek olmak için var gücüyle çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Dinçer, bugün uluslararası piyasalardan 980 milyon dolar karşılığı 285 milyon dolarlık ve 591 milyon avroluk sağlanan sendikasyon kredisinin büyük bir başarı olduğunu ifade etti.



Dinçer, 11 ülkeden 23 bankanın katıldığı sendikasyona topladıkları talebin, hedefledikleri tutarı geçtiğini aktararak, "Yabancı bankalarca Akbank sendikasyonuna gösterilen bu büyük ilgi ve yüksek katılım Türkiye'ye ve mali sistemimize olan güvenin bir göstergesidir" ifadesini kullandı.



Geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP), uluslararası finans merkezlerinin Türkiye'ye duydukları güvenin tazelenmesi ve güçlenmesini sağladığını belirten Dinçer, şunları kaydetti:



"YEP'in açıklanmasının hemen ardından gelen sendikasyonumuza yabancı bankaların göstermiş olduğu ilgi, ülkemizle birlikte bankamızın ciddi yönetimi ve mali yapısına duyulan güveni göstermektedir. Bugün gerçekleştirilen sendikasyonumuz için bankamızın üst yönetimi büyük gayret gösterdi. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma, bazılarıyla 40 yılı aşkın geçmişimiz olan geniş ve güçlü muhabir banka ağımıza teşekkür ederim. Ülkemizin bankacılık sektörü kuvvetli ve dirençlidir. Ülke olarak önümüze çıkacak her türlü zorluğu aşabilecek güçteyiz. Dünya finans sektörünün yakından takip ettiği sendikasyonumuzun bankacılık sektörümüz için de öncü bir rol oynayacağına ve diğer bankalarımızın da önünü açacağına inanarak memleketimize ve sektörümüze hayırlı olmasını dilerim."