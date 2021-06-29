Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği başkanlık seçimi yapıldı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) bugün düzenlenen 13. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2021-2023 dönemi başkanlık görevine oy birliği ile yeniden Prof. Dr. Hüseyin Altaş seçildi.



YENİ DÖNEMDE GÜNDEMDE NORMALLEŞME VAR



Pandemi süreci ve 2020 yılına yönelik değerlendirmelerinin ardından 2021 yılında sektör ve dernek olarak hedefleri hakkında da bilgi veren Altaş, "Pandemi ile mücadelede umuyoruz sona geldik. Bundan sonra önümüzde odaklanmamız gereken güncel konular var. Yürürlükte olan Borçlar Kanunu, Ticari Gayrimenkul kiralamalarına ilişkin madde içermiyor. Ticari Gayrimenkul kiralama esaslarına ilişkin maddelerin Borçlar Kanunu'nda yer alması önümüzdeki dönemde öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer alacak" dedi.

1 Temmuz itibariyle başlayacak normalleşme hakkında da görüş bildiren Altaş, "Umuyoruz hep birlikte ciro ve ziyaret sayılarını arttırmaya odaklanacağımız, tüm süreçlerin normal işlediği günlerin de başlangıcı olacak. Bizler alışveriş merkezi yatırımcıları ve AYD Yönetim Kurulu olarak sektör dinamiklerine ve hassasiyetlerine şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da birleştirici, uzlaştırıcı bir yaklaşımla katkıda bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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