Altın fiyatları bugün kaç TL? 20 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Fed tutanaklarında çoğu politikacının varlık alımı azaltımı için yıl sonuna işaret etmesinden sonra hafif bir düşüş kaydetse de Delta varyantının küresel piyasalardaki belirsizlik etkisinin artmasına paralel yükselişe geçti.



Haftanın son işlem gününnde altının gram fiyatı, dolar/TL'deki yükselişe paralel 488 lira seviyelerinde yer alıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 798 liradan, Cumhuriyet altını 3.185 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise değer kaybederek 1.788 dolar sınırında işlem görüyor.

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Küresel piyasalarda artan dolar talebiyle dolar/TL'nin yüzde 1'e yakın değer kazandığına dikkati çeken analistler, buna bağlı olarak yurt içinde altın fiyatlarının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini vurguladı.



Analistler, teknik açıdan 1.790 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 1.760 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.