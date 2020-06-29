Altın fiyatları bugün ne kadar? (29 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları)

Küresel piyasalarda corona virüs salgınında ikinci dalga endişesiyle dalgalanma yaşanırken yatırımcıların güvenli limanı altın fiyatlarında yükseliş hakim.

Altının gram fiyatı yeni haftaya değer kazancıyla başlayarak 390 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 632 lira, Cumhuriyet altını ise 2.530 liradan işlem görüyor.

Altının onsu ise 1.772,78 dolarda yer alıyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.



Bugün yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi'nin haziranda aylık bazda yüzde 19,1 artarak 73,5 değerine yükseldiğini belirterek, yurt dışında Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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