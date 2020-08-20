Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (20 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları)

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor.

Altının ons fiyatına paralel dün değer kaybeden gram altın, yeni güne de düşüşle başladı. Altının gram fiyatı, 458 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 762 lira, Cumhuriyet altını 3.044 liradan satılıyor.

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Ons altın da düşüş eğiliminde. Altının ons fiyatı 1.952,29 dolar seviyesinde yer alıyor.

GÖZLER MB'NİN FAİZ KARARINDA



Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin odağında TCMB'nin faiz kararının olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Para Politikası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.



ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin taraflardan gelebilecek açıklamaların gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden uzmanlar, yeni tip corona virüs aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.



Analistler, küresel ölçekte beklentilerden iyi gelen makroekonomik göstergelerin risk algısını görece azalttığını, altın fiyatlarının da bu gelişmelere paralel gerilediğini belirtti.



Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.030 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 460-480 lira bandının izleneceğini kaydetti.

﻿TCMB'NİN LİKİDİTE ADIMI NE ANLAMA GELİYOR?

