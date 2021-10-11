Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Ekim 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları Küresel piyasaların gözü geçen hafta Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam rakamındaydı.500 bin beklentilerine karşılık 194 bin gelen veri sonrasında ons altın ilk tepki olarak 1.780 doları geçti. 20 günün zirves,ne çıktı. Daha sonra 1.750 dolar seviyesine indi.Gram altın ise 3 buçuk ay sonra 510 liraya yaklaştı. Altın bu haftaya ise yatay başladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın 1.757- 55 dolar seviyesinde yer alıyor. Aynı dakikalarda gram altın 505 lira, çeyrek altın 825 lira, cumhuriyet altını ise 3.293 liradan işlem görüyor. GÜNCEL ALTIN FİYATLARIBugün yurt içinde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun saat 14.00'te TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunum izlenecek. Kavcıoğlu, ilk kez TBMM'de TCMB Başkanı olarak milletvekillerinin karşısına çıkacak.Öte yandan işsizlik ve cari denge rakamları bugün, sanayi üretimi verileri yarın açıklanacak.