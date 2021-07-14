Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Temmuz 2021 altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 503 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 823 lira, Cumhuriyet altını da 3.284 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.816 dolardan alıcı buluyor.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından altının ons fiyatı üzerinde oluşan baskının kısa süreli olduğunu belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının takip edileceğini ifade etti.



Fed Başkanı Powell'ın, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumda vereceği mesajların altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.815 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu söyledi.

