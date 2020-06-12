Altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Haziran 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı... Gram altın 380 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2.555 liradan satılıyor.

Anadolu Ajansı 12.06.2020 - 14:31

Altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Haziran 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

İlişkili Haberler

Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları)

Nisan ayı cari denge rakamları açıklandı

Nisan ayı cari denge rakamları açıklandı

Sanayi üretimi nisanda yüzde 30,4 düştü

Sanayi üretimi nisanda yüzde 30,4 düştü

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 380,3 liradan işlem görüyor.

Dün, altınının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 380 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 380,3 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2.555 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.732 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, global ekonomi ve yeni tip corona virüs salgınına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.

VİDEO: ALTINDA 24 AY TAKSİT TALEBİ

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...