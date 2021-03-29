Altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Mart 2021 güncel altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 453 liradan işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişin etkisiyle yüzde 2,2 değer kazanan gram altın, günü 451,3 liradan tamamladı.



Gram altın 453 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 741 lira, Cumhuriyet altını da 2.958 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.730 dolardan alıcı buluyor.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışı ve oynaklığın yüksek olması nedeniyle döviz kurlarının seyrinin takip edileceğini bildirdi.



Ons altında 1.715-1.720 bandının kısa ve orta vadeli teknik görünüm açısından kritik destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 1.746 doların direnç olarak öne çıktığını söyledi.

‘’ÜÇÜNCÜ DALGANIN ZİRVE NOKTASINDAYIZ’’ (4 AY SONRA 30 BİN SEVİYESİ AŞILDI)

