Altın yatırımcıları Fed'i bekliyor

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed’in faiz artırımlarına odaklanmasıyla yatay bir seyir izliyor.



Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) salı ve çarşamba günü toplanarak Ocak ayı için faiz kararını açıklayacak.

Haftaya yatay bir seyir başlayan ons altın, geçen hafta ulaştığı 1.835 dolar üstü seviyeleri koruyarak 1.839 dolar civarında işlem görüyor.

Yeni haftaya da dolar kurundaki yükselişi takip ederek başlayan gram altın, pazartesi günü 792 lira seviyesinde bulunuyor.

Yeni haftaya bakıldığında, Fed'in çarşamba günü gerçekleştireceği yılın ilk toplantısından çıkacak faiz kararı ve bankanın karar metninde vereceği mesajlar, piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı kararının açıklanmasının ardından yapacağı konuşmada, para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

Uzmanlar, bu hafta jeopolitik riskler ve enflasyon endişelerinin pay piyasalarına yön veren temel faktör olmaya devam etmesinin beklendiğini belirterek, Fed'in faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergileyebileceğini ve yön arayışının öne çıkabileceğini belirtti.

