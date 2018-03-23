Altının gram fiyatı rekor kırdı (Çeyrek altın ne kadar?)

Altın fiyatları dolardaki hızlı yükselişten bulduğu destekle yükseldi.

Altının gram fiyatı, 172,8 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 171 liranın hemen üzerinde dengelendi.



Kapalıçarşı'da çeyrek altın 282 lira, Cumhuriyet altını da 1.148 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise yüzde 1 değer kazancıyla 1340 dolar civarında hareket ediyor.



Uzmanlar, altının gram fiyatının güçlü direnç seviyesi olan 170 lirayı yukarı yönlü kırdığını belirterek, "Altının gram fiyatı, bu yükselişi ile 180 lira seviyesinin test edebileceğinin sinyalini verdi. Ancak 170 lira seviyesinin üzerindeki fiyatlamalara dikkat etmek gerek. Çünkü yükselişi destekleyen birinci neden olan dolar kurundaki artış. Kar satışlarının başlaması altının gram fiyatında düşüşlerin hızlı olmasına neden olabilir" değerlendirmesini yaptı.

GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI



ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin'e ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzalaması "ticaret savaşları" endişelerini artırdı. Küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi.

