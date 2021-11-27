Ankara Halk Ekmek, un stokları bitene kadar ekmeğe zam yapmayacak

Ankara'da Halk Ekmek Fabrika'sından yapılan açıklamada un stokları bitene kadar  250 gram ekmek 1 lira 25 kuruş'tan satılacak denildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.11.2021 - 11:50

Ankara Halk Ekmek, un stokları bitene kadar ekmeğe zam yapmayacak

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Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Fabrikası, girdi maliyetlerindeki artışa rağmen, stoklarındaki un bitene kadar ekmek fiyatlarına zam yapılmayacağını duyurdu.

Halk Ekmek Fabrikasından yapılan açıklamada, enerjiden nakliyeye, ham maddeden işçi maliyetlerine kadar birçok kalemde artış yaşandığını belirtildi.

​​​​​​​Bu artış nedeniyle 250 gramlık ekmeğin toplam maliyetinin 1 lira 86 kuruşa yükseldiği belirten açıklamada, "Elimizdeki un stokları bitene kadar 250 gram ekmek, satış mağazaları, halk ekmek büfeleri ve başkent marketlerde 1 lira 25 kuruş olarak satılacak." bilgisi verildi.

Açıklamada 250 gramlık ekmeğin maliyet tablosuna ise şu şekilde yer verildi:

- Piyasa ortalama 1 kg ekmeklik un fiyatı: 5 TL

- Ham madde maliyeti: 1,07 TL

- İşçilik, enerji ve diğer fabrika giderleri: 0,58 TL

- Nakliye maliyeti: 0,09 TL

- Büfe payı: 0,12 TL

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