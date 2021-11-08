Antalya'daki fuardan ayakkabı ihracatına 50 milyon dolarlık katkı bekleniyor

Ayakkabı sektörünün "küresel vitrini" olarak nitelendirilen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, 200 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Ağırlıklı olarak yabancılara hitap eden fuar, Avrupa, Orta Doğu, Rusya, Ukrayna başta olmak üzere 40 ülkeden ziyaretçiyi ağırlıyor.

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, yabancı sektör profesyonellerinin Türk ayakkabı sektörüne büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Geçen yıla göre bu yıl gerek ziyaretçi gerekse katılımcı firma açısından yüzde 100'lük bir artış yaşadıklarını belirten Demir, yeni tip corona virüs (Covid-19) şartlarında ihracatçıların her türlü zorluğa göğüs gererek üretime ve ihracata devam ettiklerini kaydetti.

"FİRMALARIMIZ DÜNYA PAZARINA HAKİM"



Fuarın da tüm dünyaya hitap ettiğini ve Türkiye'deki üreticilerin her pazara rahatlıkla uyum sağlayabildiğini aktaran Demir, şöyle devam etti:

"Birçok firmamız Avrupa'daki, Rusya'daki fuarlara katılıyor ve her iki tarafa da hazırlanmasını iyi biliyor. Çünkü Rusya'da, Azerbaycan'da satılan bir ürün Avrupa'da satılamıyor, aynı şekilde Avrupa pazarına giden bir ürün eski Doğu Bloku ülkelerinde satılmıyor. Firmalarımız dünya pazarına çok hakimler. Koleksiyonlarını gelecek ziyaretçinin isteği doğrultusunda hazırlayıp, sergiliyorlar."

Salgına rağmen ayakkabı ihracatında önemli ölçüde artış yaşadıklarını anlatan Demir, Çin'de tedarik zincirinde düşüş yaşandığını ve bu durumun kendilerini pozitif yönde etkilediğini bildirdi.

İHRACATA 50 MİLYON DOLARLIK KATKI

Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'nın 10 yıldır ihracata önemli katkı sunduğunu vurgulayan Demir, "Tamamen ihracata yönelik olan fuarımızın da ayakkabı sektörüne ciddi katkısı bulunuyor. En kötü dönemde fuarın 23-24 milyon dolarlık bir katkısı vardı, bu yıl ise 50 milyon doların üstünde bir katkı sağlayacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.