Aras Kargo, günde 3 milyon kapıyı çalmaya hazır

Aras Kargo, 2016 yılında başlamış olduğu dijital dönüşüm yatırımlarına, salgının da etkisiyle değişen tüketici alışkanlıklarını ve artan e-ticaret hacmini en iyi şekilde yönetebilmek için yenilerini ekliyor.



Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, transfer merkezlerini teknolojiyle entegre eden Aras Kargo, küçük paket ayrıştırma sistemi olarak bilinen 'mi sorter' yatırımlarına odaklandı.



Mevcut sorter'larına ilave olarak İstanbul'daki Boğaziçi ve Orhanlı, İzmir'deki Ege transfer merkezlerinde yatırımlarını tamamlayan Aras Kargo, Marmara ve Antalya transfer merkezlerinde ise sistemi devreye almak üzere. Söz konusu yatırımlarla birlikte Aras Kargo'nun 'mi sorter' sayısı 15'e çıkarken, saatlik paket ayrıştırma kapasitesi de 300 bin bandına yaklaştı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, operasyon şirketinden teknoloji şirketine dönüşüm sürecinde olduklarını belirtti.



SAATLİK 300 BİNE YAKIN ÜRETİM KAPASİTESİ



İstanbul'un yanı sıra yine ticaretin yoğun olduğu büyük şehirlerde de yatırım yaptıklarını aktaran Ayyarkın şunları kaydetti:



'İzmir’de saatlik işleme kapasitemizi 25 bine, Ankara'da 20 bine, Adana ve Bursa'da 10'ar bine çıkardık. İstanbul Marmara ve Antalya'da ise mi sorter yatırımlarımız devreye girmek üzere. Transfer merkezlerimize bu yıl yaptığımız ilave yatırımlarla küçük paket ayrıştırıcılarımızı 15'e çıkararak saatlik üretim kapasitemizi 300 bin adede yakın seviyelere taşıdık.



Şu anda günde 3 milyon kapı çalabilir durumdayız. Yılın son çeyreği, e-ticaret kampanyalarının da etkisiyle kargo sektörünün en hareketli dönemi. Son çeyrekte geçen yılın üzerinde bir hacim bekliyoruz."



5 YILDA 1 MİLYAR TL'LİK YATIRIM



Ayyarkın, önümüzdeki 5 yıl içerisinde IT altyapısını güçlendirme, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik çalışmalarına yönelik 1 milyar TL yatırım planladıklarını söyledi.