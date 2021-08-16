Araştırma: Uzaktan çalışanların ev masrafı aylık 619 lira arttı

Corona virüs salgını iş yaşantısında önemli değişiklikleri beraberinde getirdi.

Salgınla birlikte uzaktan çalışma hızla yaygınlaştı. Yeni dönem hem işyerleri hem çalışanlar için bazı avantajlar ve dezavantajlar getirdi.



Çalışanlar yol sürelerinden kurtulurken, evden çalışma nedeniyle evdeki harcamaları ise arttı.



Bir ofis malzemeleri satış sitesinin araştırmasına göre, yeni model ile ev harcamalarında her bir çalışan için aylık ortalama artış tutarı 619 lira oldu.



10 şirketten 6'sı artan maliyetler karşısında çalışanlarına destek sağlarken, 4'ü çalışanına ek bir gelir sağlamadı.



Aşılanma oranlarının artmasıyla birlikte ofislere kontrollü geri dönüşler de başladı.



İşverenlere göre planlamalar tamamen aşılama oranlarına bağlı olacak.



Her iki işyerinden biri çalışanların ofise dönüp dönmek istemediğine yönelik anket düzenlerken, her 10 işyerinden 7'si ise ofislerin çalışma düzenini değiştirdi.



Masa ve oturma düzeninin değiştirilmesi ofiste yapılan değişikliklerin ilk sırasında gelirken, ikinci sırada yemek saatlerinin departmanlara göre düzenlenmesi, üçüncü sırada ise ofiste yapılan toplantıların online olarak gerçekleştirilmesi oldu.



Çalışanların uzaktan çalışmaya yönelik düşünceleri ise farklılık gösteriyor.



Yarısı uzaktan çalışmayı yarısı ofisi daha verimli buluyor.