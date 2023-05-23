Artırılmış ve sanal gerçeklik pazarı 2027'de 114 milyar doları aşacak

Son yıllarda dünyanın en çok konuştuğu teknolojiler arasında şüphesiz artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) öne çıktı. Özellikle internetin yeni versiyonunu tanımlayan, kullanıcıların evlerinin konforunda alışveriş yapabileceği, sosyalleşebileceği, çalışabileceği deneyimleri dijitalle buluşturan metaverse kavramının yaygınlaşmasıyla birlikte artırılmış gerçeklik teknolojilerine yönelik talep arttı.



İngilizce AR/VR olarak kısaltılan artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri pazarının 2022’yi küresel çapta 37 milyar dolar büyüklükle tamamladığı bilinirken, tahminler, sektörün 2027’ye kadar her yıl %25 bileşik büyümeyle 114 milyar doları aşacağını gösterdi. İzmir’de kurulan, metaverse, AR/VR ve drone üretimi gibi alanlara odaklanan bilişim, teknoloji ve Ar-Ge şirketi Metayıldız’ın Kurucusu Sedat Ocakcı, bu teknolojilerin kullanım alanlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.



2022'DE 8,8 MİLYON AR/VR GÖZLÜĞÜ SATILDI



Artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerinin yaygınlaşmasındaki en önemli faktörlerden biri de, bu deneyimleri ev konforunda yaşamaya olanak tanıyan ve son kullanıcı için üretilen AR/VR gözlükleri oldu. Küresel enflasyonist baskılar kullanıcıların yüksek teknoloji ekipmanı satın alma alışkanlıklarını değiştirse de International Data Corporation (IDC) verilerine göre 2022’de 8,8 milyon adet AR/VR gözlüğü satıldı.



Bugün 5 kullanımından üçünün oyun sektöründe olduğu bilinen AR/VR teknolojisi, sağlık ve eğitim gibi alanlarda da aktif olarak kullanılıyor. Örneğin Türkiye’de bir üniversite, TÜBİTAK destekli bir projeyle, psikoloji mezunu öğrencilerinin ilk danışan deneyimlerini Türk şirketin geliştirdiği AR yazılımıyla yaşamasını sağlıyor.



GERÇEK DENEYİMLERİ GÜÇLENDİRİYOR, RİSKLERİ AZALTIYOR



Artırılmış gerçeklik teknolojisi, gerçek deneyimleri teknolojinin gücüyle iyileştirme ve bilgisayar yazılımları sayesinde güçlendirme olanağı sunuyor. AR teknolojisinin kullanım alanları sektörel ve uygulama biçimi bağlamında şu şekilde sıralanıyor:



Sağlık: Örneğin ameliyatlarda cerrahlar, hastaların güncel durumunu incelemek için AR kullanabiliyor. Bu sayede hastaların kas, kemik, iç organları görselleştirebiliyor ve ameliyat sırasında yaşanabilecek risklerin önüne geçilebiliyor. Londra’daki Imperial College ve St. Mary’s Hospital gibi hastanelerdeki doktorların, Microsoft’un HoloLens AR cihazlarını kullanmaya başladığı biliniyor.



Eğitim: Eğitim teknolojilerinin öne çıkan trendleri arasında yer alan AR, eğitim deneyimini 3 boyutlu ve gerçekle kesişen bir boyuta taşıyarak öğrenme sürecini etkin ve verimli kılabiliyor. Deneyimleyerek öğrenen kişiler, öğrendikleri şeyleri daha geç unutuyor.



Sedat Ocakcı İmalat: Artırılmış gerçeklik teknolojisi drone, beyaz eşya, hazır giyim, ayakkabı, otomotiv gibi sektörlerdeki farklı ürün ve yedek parçaların prototiplerinin gerçeğe yakın bir versiyonunu deneyimleme olanağı sunuyor. Ürün prototiplerini AR ile deneyimleyen mühendisler, hataları henüz üretime geçmeden fark ederek verimlilik kazanıyor.



İnsan kaynakları: Şirketler, tehlikeli görevler üstlenen çalışanlarını artırılmış gerçekliğin geliştirdiği simülasyon olanaklarıyla esas görevlere daha kolay ve güvenli bir biçimde hazırlayabiliyor. PwC tarafından yürütülen bir araştırma, bu yöntemle eğitilen çalışanların 2,75 kat daha özgüvenli olduklarını gösteriyor. Ayrıca insan kaynakları departmanları, VR teknolojisini kullanarak yeni adaylara uzaktan ofis turu gibi olanaklar da sunabiliyor.



Metayıldız nedir?



2022’de Sedat Ocakcı tarafından kurulan Metayıldız, drone, metaverse, AR/VR teknolojilerine odaklanan bir Ar-Ge, teknoloji ve bilişim şirketidir. İzmir’de faaliyet gösteren Metayıldız, 250 milyon TL’lik bir yatırımla yerleştiği yeni ofisinde tarım ve savunma sanayii gibi amaçlar için kullanılması planlanan yerli drone’un Ar-Ge çalışmalarını tamamladığı, Kenya, Azerbaycan ve Karadağ gibi ülkelerle ihracat için görüşmelere başladığı biliniyor. Şirket Türkiye’nin halka arz edilen metaverse sektöründeki ilk şirketi olma hedefiyle çalışıyor.