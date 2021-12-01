Yeni asgari ücrette pazarlık süreci başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 4 oturumda çalışmayı bitirmek istediklerini belirtti. Prof. Dr. Cem Kılıç, asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "NTV'ye Sorun" programında çalışma hayatına ilişkin merak edilenleri yanıtladı.Prof. Dr. Cem Kılıç'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle;Asgari ücret desteği devam edecek mi? Aynı tutardan mı devam eder?"Asgari ücret desteği her yıl tanımlanan bir uygulama. Bu uygulama 2016'da başladı. O dönem brüt asgari ücretin yüzde 6'sı kadardı. Sonra bu giderek azaldı. Seviyesi şu an yüzde 2'lere düştü yeniden yüzde 6'lara çekilmeli diye düşünüyorum. Bunu bugün toplantıda TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da vurguladı."Asgari ücret bu ay devreye girer mi? AGİ kalkacak mı?"Ben 10 gün içerisinde asgari ücretin açıklanacağını düşünüyorum ancak bu ay devreye girmez. Ocak ayı ve sonrası için geçerli olacak. Asgari Geçim İndirimi'nin (AGİ) de kalkması söz konusu değil."