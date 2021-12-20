Asgari ücret sonrası gözler emekli maaş zammında

Emekli maaşlarına yılbaşında yapılacak zam için temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon beklenirken, yapılan açıklamalar "ek zam" beklentisini de güçlendirdi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son açıklamasının ardından, tüm emeklilerin ek zamdan yararlanacağı bir formül için çalışıldığı belirtiliyor.



Ek zam konusunda "seyyanen zam" veya "oransal artış" seçenekleri masada.



Asgari ücrete yapılan zammın ardından en düşük emekli aylığı alan gruba bir seyyanen zam yapılabileceği belirtiliyor.



Bu formül hayata geçmezse işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı zammının enflasyonun üstünde bir oranla belirlenebileceği ifade ediliyor.



Memur emeklileri ise, hükümetle memur konfederasyonları arasında yapılacak ek protokol çerçevesinde ilave bir zam alacak.



İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak olası bir ek zam için yasal düzenleme gerekecek.



Zam kararının kesinleşmesinin ardından düzenleme, Meclis gündemine gelecek.



Yürürlükteki yasalara göre, işçi ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl ocak ve temmuz aylarında geriye dönük 6 aylık tüketici fiyat endeksi artışı oranında zam alıyor.



Memur emekli maaşları ise, yine ocak ve temmuz aylarında, hükümetle memurlar arasında imzalanan toplu sözleşmede belirlenen oranda artıyor.



Memur emeklileri, enflasyonun, yapılan zammı aşması halinde enflasyon farkı zammından da yararlanıyor.



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