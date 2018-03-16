Avrupa Birliği'nden dijital şirketlere vergi

Avrupa Birliği, büyük dijital şirketlere yüzde 3 vergi getiriyor. AB ülkeleri ve yetkilileri tarafından kabul edildiği takdirde, yıllık küresel geliri 750 milyon euro üzerinde olan ve AB sınırları içerisinde 50 milyon eurodan fazla vergilendirilebilir gelir elde eden Google, Facebook, Amazon, Uber, Airbnb gibi şirketler yeni düzenlemeye tabi olacak.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan taslağın gelecek hafta kabul edilmesi bekleniyor. Taslağa göre vergi kullanıcının hizmetten faydalandığı ülkeye ödenecek.

Analistler teklifle yıllık 5 milyar euro civarında bir vergi tahakkuk edeceğini hesaplıyor. Netflix gibi yayın kuruluşlarıyla Bulut Bilişim ve IT şirketleri ise düzenlemenin dışında tutuldu