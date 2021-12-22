Avrupa doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş hız kesmiyor

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ocak vadeli kontratların fiyatı bugün yaklaşık yüzde 34 yükseldi.



Ocak vadeli doğalgaz kontratları fiyatı gün içinde 187,7 euro seviyesine kadar çıktıktan sonra Türkiye saatiyle 18.28'de 181 euro seviyesinde seyretti.



Fiyatlar, Rusya'dan Avrupa'ya Yamal boru hattı ile doğalgaz akışının kesilmesi ve yeni soğuk hava dalgası ile sıcaklıkların düşmesinin tüketimi yükseltmesiyle artış gösterdi.



Ekonomik toparlanmanın devam etmesi, havaların soğuması, elektrik talebinin ve doğalgaz tüketiminin artması karşısında arzın yetersiz kalması doğalgaz fiyatlarının yükselmesine katkı sağılıyor.



Avrupa'da doğalgaz fiyatları ocak ayından beri yüzde 600 seviyesinde arttı.



AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor.

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