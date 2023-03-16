Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu? (2023 mart ECB PPK faiz kararı)

ECB mart ayı faiz kararı, Para Politikası Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantının ardından belli oldu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 50 baz puanlık artış ihtimali, banka iflaslarının ardından yüzde 25 baz puana düşmüştü. Peki, ECB faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu?
ECB FAİZ KARARI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?
Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.
Böylelikle faiz yüzde 3,5 seviyesine yükseldi.
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan bankacılık sektörüne ilişkin endişeler piyasalarda oynaklığı had safhaya çıkarırken, önemli merkez bankalarının atacağı adımlara yönelik beklentilerde de belirsizlik arttı.
Dün, Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatı yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti. Bankanın hisse fiyatındaki sert düşüş Avrupa borsalarında piyasa geneline yayılırken, ECB'nin bugünkü toplantısına ilişkin beklentiler de söz konu endişelerle değişti.
Buna göre, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 14 seviyesine kadar gerilerken, bankanın faiz artırımlarına 25 baz puanla devam edeceği öngörülmeye başladı.