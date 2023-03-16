Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu? (2023 mart ECB PPK faiz kararı)

ECB mart ayı faiz kararı, Para Politikası Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantının ardından belli oldu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 50 baz puanlık artış ihtimali, banka iflaslarının ardından yüzde 25 baz puana düşmüştü. Peki, ECB faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu?



ECB FAİZ KARARI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?



Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.



Böylelikle faiz yüzde 3,5 seviyesine yükseldi.