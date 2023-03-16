Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2023 mart ECB PPK faiz kararı)

ECB faiz kararının ne zaman açıklanacağı, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Önce ECB faiz kararı daha sonrasında da FED faiz kararının açıklanmasıyla, küresel piyasalar yön tayin edecek. Peki, ECB faiz kararı ne zaman, saat kaçta?



ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



Avrupa Merkez Bankası tarafından yayımlanan para politikası toplantı takvimi sonrasında faiz kararının ne zaman açıklanacağı belli oldu.



Buna göre; ECB, bu yılın ikinci faiz kararını 16 Mart'ta saat 16.15'te gerçekleştirecek.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



ABD'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan bankacılık sektörüne ilişkin endişeler piyasalarda oynaklığı had safhaya çıkarırken, önemli merkez bankalarının atacağı adımlara yönelik beklentilerde de belirsizlik arttı.



Dün, Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatı yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti. Bankanın hisse fiyatındaki sert düşüş Avrupa borsalarında piyasa geneline yayılırken, ECB'nin bugünkü toplantısına ilişkin beklentiler de söz konu endişelerle değişti.



Buna göre, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 14 seviyesine kadar gerilerken, bankanın faiz artırımlarına 25 baz puanla devam edeceği öngörülmeye başladı.