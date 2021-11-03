Ayakkabıda rota Türkiye'ye döndü

Ayakkabı sektörünün küresel buluşması olarak nitelendirilen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı bu yıl 11'inci kez kapılarını açtı. Antalya Belek’te bir otelde düzenlenen fuarda 200 yerli katılımcı son tasarımlarını yabancı alıcılara sergiledi.



ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya, Balkan ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere toplam 45 ülkeden bin 500 yabancı alıcının ağırlandığı fuar sektörün toplam ihracatına büyük katkı vermeyi hedefliyor.



"EL İŞÇİLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ"



Konu ile ilgili konuşan fuarın Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, "Fuara yaklaşık 200 civarı firma katılıyor. 40 ülkeden yaklaşık bin 500 civarı ziyaretçimiz var. Yabancı ziyaretçide 2019'a göre yüzde 100'e yakın bir artış var. Bu artışta Çin kaynaklı tedarik probleminin ciddi payı var. Tabi ki böyle olunca Türkiye ye yakın ülkelerde ciddi bir yönelim oldu.

Bu fuarın ayakkabı sektöründe yaklaşık 47 milyon dolarlık bir ihracat hedefinde katkı sağlayacağına inanıyoruz. Şu anda bütün stantlar dolu ve yabancı alıcılar siparişlerini veriyor. Türkiye'de el işçiliği çok önemlidir" dedi.



"BU TARZ AYAKKABILARI YAPMAK KOLAY DEĞİL"



Fuarın ilgi odağı ayakkabıdan bahseden Demir, "Tamamen el işçiliği ile yapılmıştır. Üstündeki taşlar bir kuyumcu hassasiyetiyle yerleştirilmiştir. Yurt dışında ve içinde birçok konjonktürde sergilemek için tasarlanmış, yapılmıştır. Yurt dışında yapılacak olan fuarda da bu ayakkabıyı sergiye koyacağız. Bu tarz ayakkabıları yapmak kolay değil. 2-2.5 haftalık bir süreçtir çünkü taşların yerleştirilmesi, onların renk ahenginin oturtulması bunların hepsi el işçiliği olduğu için uzun sürüyor.

Üzerinde komple değerli taşlar vardır. Şu anda herhangi bir değer vermiyoruz. Değer vermememizin sebebi de yapan ustanın bunu sergi ve şov amacıyla yaptığı ayakkabı sektörünün nereye geldiğini gösteren bir tasarım olduğu için" diye konuştu.