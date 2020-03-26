Bakan Albayrak: Bankaların dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz

Anadolu Ajansı 26.03.2020 - 09:48
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabı üzerinden bankaların vermiş oldukları taahhütlerle ilgili açıklamada bulundu.
Albayrak, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz.
Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 26, 2020
Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/o4RmEdkbEJ
Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler" dedi.
VİDEO: BANKALARDAN DESTEK PAKETİ