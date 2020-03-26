Bakan Albayrak: Bankaların dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz

Bakan Albayrak, bankaların verdikleri dayanışma taahhütlerini yakından takip ettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı 26.03.2020 - 09:48

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabı üzerinden bankaların vermiş oldukları taahhütlerle ilgili açıklamada bulundu.

Albayrak, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. 

Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler" dedi.

VİDEO: BANKALARDAN DESTEK PAKETİ

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