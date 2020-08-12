Bakan Albayrak: Türkiye'de ikinci çeyrek pozitif olacak

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Albayrak, ''Türkiye 2. çeyrek performansıyla daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak. İkinci çeyrek pozitif olacak'' açıklamasında bulundu. Kur gelişmeleriyle ilgili de '' Küresel sermaye hareketi kaynaklı süreçlerden Türkiye her ülke kadar etkileniyor, eskisine göre bu etkilenme çok daha az'' dedi.

12.08.2020 - 21:29

Bakan Albayrak: Türkiye'de ikinci çeyrek pozitif olacak

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