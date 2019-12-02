Bakan Albayrak'tan büyüme rakamlarıyla ilgili açıklama

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirme yaptı.



Twitter'dan açıklama yapan Albayrak şu ifadeleri kullandı:



"Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3. çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti.



Dengelenme dönemi başarısı ile maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileri ile sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli görüyoruz.

"BÜYÜME İVMESİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"



4. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yüzde 5’lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız."