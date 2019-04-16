ABD'ye yaptığı ziyarette Donald Trump'la da sürpriz bir görüşme gerçekleştiren

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD temaslarını değerlendirdi.

Albayrak, IMF toplantılarında kota reformunun ele alındığını ve ekim ayındaki toplantılara kadar çalışmaların tamamlanmasına karar verildiğini söyledi.

"EN BAŞARILI ZİYARET"

Türkiye-ABD ilişkileri konusunda, demir çelik ürünlerine uygulanan ek vergiler ile Halk Bankası konularının ele alındığını anlatan Albayrak, yatırımcılarla yaptığı toplantılara değinerek, ziyaretini, "Bugüne kadarkilerin en başarılısı" olarak nitelendirdi.

Türkiye ekonomisinin son 6 aylık performansının ciddi bir takdir gördüğünü anlatan Albayrak, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin teknik resesyondan çıktığını gösteren veriler olduğunu söyledi.

"Zor bir dönemi minimum hasarla atlattık" diyen, en kötü dönemin geride kaldığını vurgulayan Albayrak, yıl sonu enflasyonunun, yüzde 15,9 oranındaki hedefin altında kalacağını belirtti.

İSTANBUL SEÇİMLERİ

Albayrak, görüşmelerinde İstanbul secimleriyle ilgili sorularla karşılaşıp karşılaşmadığına yönelik sorular karşısında, resmi görüşmelerde konunun gündeme gelmediğini belirtti. Bazı yatırımcıların bu konuda sorular sorduğunu anlatan Albayrak, "Istanbul seçimleri ne olursa olsun piyasa tarafından satın alındı.“ dedi.

Albayrak, "Seçim tekrarlanırsa yatırımcı tepkisi ne olur?" sorusuna, "Yatırımların artması veya kesilmesi açısından bir fark yaratmaz" yanıtını verdi. Istanbul seçimleriyle ilgili spekülatif yorumlar olduğuna dikkat çeken Albayrak, "Kaybederse vermeyecek deniyor. Ankara'yı kim kazandı ve şu an kim yönetiyor. Vermediler mi" diye konuştu.

KIDEM TAZMİNATINDA NET MESAJ

Albayrak, yeni ekonomi paketinin en çok tartışılan başlığı olan kidem tazminatı konusunda da şunları söyledi: "Verilen mesajların doğru okunması lazım. Tüm paydaşların mutabakatıyla bir süreç işleyecek. Daha ortada bir şey yok. Kidem tazminatı çok sorunlu bir alan. İşçi, işveren, sendika mutsuz. Öyle bir formül üreteceğiz ki tüm paydaşlar mutlu olacak. Sabırlı olalım. Tüm paydaşlarla adım atılacak."