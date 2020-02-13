Bakan Albayrak'tan sanayi üretim rakamlarına ilişkin açıklama

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, sanayi üretimi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 8,6 artış kaydetti.

Rakamlarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir açıklama yaptı.

Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor. Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6’lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz."



Bakan Albayrak, hesabından aşağıdaki grafiği de paylaştı.