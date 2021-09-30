Bakan Bilgin ve sendikalardan aşı çağrısı

Tüm dünyada aşılanma oranları ve aşılanmış nüfus giderek artarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol vatandaşlara aşılanma çağrısı yaptı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Bir buçuk yılı aşkın süredir içinde bulunduğumuz Covid-19 salgınının sonuna yaklaşıyoruz. Geçirdiğimiz zor günlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak hep birlikte mücadele ettik. Geldiğimiz aşamada ise aşının bu küresel salgını sona erdirecek yegane araç olduğu tartışılmaz bir gerçek.



TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIĞIMIZI KAZANMAMIZ GEREKİYOR



Bu mücadeleyi kazanarak normal hayatlarımıza bir an önce dönebilmemiz için aşımızı olup toplumsal bağışıklığımızı kazanmamız gerekiyor.



Artık biliyoruz ki aşılanma, hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma risklerini en aza indirmektedir. Çalışma hayatımızın, istihdamımızın, üretimimizin hız kesmeden devam edebilmesinin teminatı olan aşı kendimizi ve sevdiklerimizi korumanın da tek yolu. Salgının yayılımını önlemek için aşı olmak aynı zamanda hepimizin vatandaşlık görevi.



Ülkemiz aşı tedariği bakımından da şanslı ve tedbirli davranan ülkelerden biri. Ayrıca, İşverenler ve İşçi Sendikaları, iş yerinde aşı uygulaması ve aşı olan çalışanlara izin verme gibi birçok iyi uygulamayı da hayata geçirdi. Artık sıra vatandaşlarımızın aşı olmasında.



Sağlık dolu günlerde bir araya gelmek dileğiyle herkesi bir kez daha aşılarını olmaya davet ediyoruz. Hep birlikte sağlıklı yarınlara ulaşabilmemiz aşılanmayla mümkün."

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