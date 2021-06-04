Bakan Dönmez: Maliyeti ithal gaza göre düşük olacak

Sakarya Gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz rezervi daha bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu son keşifle Karadeniz'deki toplam rezerv 540 milyar metreküpe yükseldi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuyla ilgili NTV'nin sorularını yanıtladı.



Son bir yılda 3 keşifin açıklandığını söyleyen Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'ndan umutluyuz. Araştırmalarımız devam edecek. Bununla sınırlı kalmayacağını düşünüyoruz. Tarih vermeyelim ama çalışmalar tamamlandıkça insanlarımızla paylaşacağız" dedi.

Dönmez, "Gemilerimiz son derece modern derin denizlerde çalışma kapasitesine sahip. İlk kuyu testlerimizi yaptık. İnşallah planladığımız gibi 2023 yılında kıyıya getirmiş olacağız. Yakında inşaat ihalesi yapılacak" diye konuştu.

Karadeniz'deki doğal gaz keşiflerinin doğal gaz fiyatlarını düşürüp düşürmeyeceğine yönelik soruyu Dönmez şöyle yanıtladı:



"Yaptığımız çalışmalar ve öngörülerimiz çıkacak maliyetin ithal gaza göre düşük olacağını söylüyor. Biz de bu maliyet düşüklüğünü vatandaşımıza yansıtacağız. Vatandaşlarımızdan biraz sabırlı olmasını istiyoruz. Maliyet avantajımızı insanımıza yansıtacağız."