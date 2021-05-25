Bakan Elvan: Kripto çalışmasında vergilendirme de var

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kripto varlıklara ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, farklı ülke uygulamalarının incelendiğini de anlattı.

Elvan, "Üzerinde çalıştığımız alanlar ise; kripto varlık ile çeşitlerinin tanımlanması, bu varlıkların ortaya çıkarılması, ihracı ve dağıtılması, alım satım yapan platformların uyması gereken ilke ve esasların belirlenmesi, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılabileceği, vergilendirme politikasının nasıl olacağı, hangi kripto varlık çeşidi için hangi kurumun düzenleme yapma ve yaptırım uygulama yetkisinin olacağı, özellikle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında bu alanın kullanılmasının engellenmesi gibi geniş bir alanı kapsıyor” değerlendirmesini yaptı.

Çalışmanın kısa sürede tamamlanacağını duyuran Bakan Elvan, "Vatandaşlar, tasarruflarını değerlendirirken, yönetemeyecekleri riskleri almamalı" dedi.

Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Bakan Elvan, Türkiye’nin yıl sonu cari açık beklentisinin 22-25 milyar dolar arasında olduğunu söyledi.



"İSTİHDAM TEŞVİKLERİ REVİZE EDİLECEK"

Pandemi sürecinde artan işsizlik baskısı ve buna karşı atılacak adımları da değerlendiren Elvan, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği kapsamında toplam 9 milyon 546 bin kişiye 55 milyar TL tutarında destek sağlandığını, haziran sonu itibarıyla bu rakamın 67,5 milyar TL’ye ulaşacağını söyledi.

İstihdamı iyileştirmeye yönelik adımların beş başlıkta atılacağını anlatan Elvan, istihdam teşviklerinin revize edileceğini, ek istihdama finansman desteği verileceğini, istihdam taahhüdünü yerine getiren firmaya her bir istihdam için 1 yıllık SGK ve İşsizlik Sigortası primlerinin kredi faiz bakiyesinden düşüleceğini anlattı.



"PANDEMİ DESTEKLERİ MİLLİ GELİRİN YÜZDE 3'ÜNÜ AŞACAK"

Pandemi sürecinin merkezi yönetim bütçesine bugüne kadar getirdiği yükün yaklaşık 79 milyar TL olduğunu, bu rakamın yıl sonunda 109 milyar TL’ye ulaşabileceğini belirten Elvan, "Merkezi Yönetim Bütçesi, İşsizlik Sigortası ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Destek Fonu’ndan toplam 136 milyar TL harcadık. Yıl sonuna kadar da bu tutar 182,7 milyar TL'ye ulaşmış olacak. Bahsettiğim bu tutarın milli gelirin yüzde 3'ünü aşmasını bekliyoruz” diye konuştu. Elvan, 315 milyar TL’ye ulaşan kredi paketleriyle sağlanan desteğin de milli gelirin yüzde 6’sına ulaştığını söyledi.

"NEFES KREDİSİNİN ODAĞINDA CİRO KAYBI YAŞAYAN İŞLETMELER OLACAK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son kabine toplantısında sözünü ettiği nefes kredisi ile ilgili çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini, detayların bu hafta açıklanacağına işaret eden Elvan, "Kullandırılacak kredinin öncekilerden farkı, sadece ciro kaybı yaşayan işletmeleri odağına alması olacak. Alınan kredinin doğrudan firmanın ihtiyaçları için kullanılmasını temin edecek bir takım düzenlemelerimiz olacak” dedi.



"KREDİ TAHSİS SÜREÇLERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLECEK"



Bakan Elvan, bankacılık sektörüyle ilgili atılacak adımlara yönelik soruyu yanıtlarken de aktif kalitesinin artırılması konusunda bugüne kadar atılan adımlara değindi.



Önümüzdeki süreçte katma değer üretme ve istihdam oluşturma potansiyeli bulunan firmaların rehabilitasyonu için sorunlu alacak varlık fonları kurulması, varlık yönetim şirketlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi gibi adımlar atılacağına işaret eden Elvan, “Bankalaların yüksek teknolojiye dayalı, bilişim, savunma sanayi veya enerji gibi kritik sektörlerin finansmanında ticari krediler için uyguladıkları geleneksel teminata dayalı kredi tahsis süreçlerinde değişikliğe gidilmesi yönünde bir takım çalışmalar var” diye ekledi.



ARŞİV: KRİPTO PİYASASINA YENİ DÜZENLEME