Bakan Elvan'dan enflasyon ve büyüme mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'de iş dünyası ile buluşmasında konuştu.



Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bakanlık olarak üretim, istihdama can verenlerin, ekonomide çarkları döndürenlerin yanında olmaya büyük gayret gösteriyoruz. Yangın ve sel felaketleri esnasında olduğu gibi sonrasında da hayatın normale dönmesi, yaraların sarılması için tüm kaynaklarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

''YÜZDE 8'İN ÜZERİNDE BÜYÜME BEKLİYORUZ''

Salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda, 2021 için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz.

ENFLASYON İLE MÜCADELE MESAJI

Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3,5 olarak tutma hedefimize sadığız, bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil. En temel önceliğimiz enflasyon eğiliminin bir an önce terse çevrilmesi. Enflasyon eğilimi yılın son çeyreğinde düşüş gösterecek.''