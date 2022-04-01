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Bakan Kirişci: 890 milyon 642 bin lira tarımsal destekleme ödemesi başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz" dedi.

Haberler - DHA 01.04.2022 - 13:29

Bakan Kirişci: 890 milyon 642 bin lira tarımsal destekleme ödemesi başladı

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ve Orman Bakanı Kirişci, Twitter'daki hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Kirişci, "890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği 844 milyon 463 bin 164 TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 40 milyon 311 bin 785 TL, Küçük Aile İşletmesi Desteği 3 milyon 899 bin 823 TL, Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği 1 milyon 967 bin 477 TL. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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