Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması

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İthalatın yüzde 70'inin Rusya ve Ukrayna'dan yapıldığı ayçiçek yağı stoklarının azaldığı iddia ediliyor.

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den bir açıklama geldi.

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Nebati, yağ stoklarının tükendiği ve marketlerde kuyruklar oluştuğuna yönelik haberlere tepki gösterdi.

Ayçiçek yağı stoklarının yeterli olduğunu söyleyen Nebati, "Yokmuş gibi hareket etmeye sevk eden, 'yağ stoku bitmiştir, gidip alın' diye yönlendirenler bu ülkeye sadece ve sadece ihanet ediyorlar" diye konuştu.

"BİZ DE OPERASYON ÇEKECEĞİZ"

"Sanki kuyruk varmış gibi, sonradan üretilmiş fotoğraflarla ihanete varan söylemlerde bulunanlarla ilgili bir iletişimimiz olacak" diyen Nebati, şöyle devam etti:



"20 Aralık öncesi döviz kurlarından ciddi zarar gören bireyseller şunu bilin, şu anda sizi yönlendirmeye gayret edenler ülkenin çıkarına değil ülkeye düşmanlık yapmaktalar. Savaşın bütün dünyayı etkilediği, petrol fiyatlarının arttığı dönemde ülkede yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bakanlık olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi herkes bilsin."