Bakan Ruhsar Pekcan: Tıbbi maskede fahiş fiyat artışıyla ilgili 9 firma para cezasına çarptırıldı

Ticaret Bakanlığı'nın İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Tebliğle, ihracı ön izne bağlı mallar listesine, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske (gaz, toz, radyoaktif toz filtreli maskeler), tulum, (koruyucu iş elbisesi), sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler) ve gözlük (koruyucu gözlükler) eklendi.



Ayrıca, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi ve cerrahi maske ve tıbbi steril/non-steril eldivende söz konusu listeye dahil edildi.



Böylece, söz konusu ürünlerin ihracı belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış oldu.



Son dönemde Çin'de başlayarak dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle başta maske olmak üzere çeşitli tıbbi ürünlere yönelik talepte artış gerçekleşmiş, fiyatlarda yaşanan hareketlilik dikkati çekmişti.



9 FİRMAYA PARA CEZASI

Konuya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tıbbi maskede fahiş fiyat artışı konusunda Reklam Kurulu'nda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı. Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış var.

Türkiye'deki maske üretimi, ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacak durumda."Türkiye'deki maske üretimi bizim yerel ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumda. Amacımız üreticimiz ve ihracatçımıza engel olmak değil. Öncelikle iç piyasada hizmet verelim" dedi.

Fiyat artışları devam ederse cezalar 10 katına çıkacak.

"TÜKETİCİNİN MÜCBİR SEBEPLERLE PAKET TURLARINI İPTAL HAKKI VAR"



Vatandaşların çoğunlukla sosyal medyadan şikayetlerini dile getirdiğine dikkati çeken Pekcan, Alo 175 hattına ya da Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden şikayetlerin iletilmesi gerektiğini, aksi takdirde Bakanlığın resen takip ettiklerinin dışında soruşturma açılamadığını bildirdi.



Paket turlarla ilgili de tur operatörleri ve tüketicilere uyarılarda bulunan Pekcan, "Paket turlarla ilgili de şikayetler geliyor. Bu konuda da soruşturmalarımızı başlattık. Yine aynı kanun çerçevesinde mücbir sebepler dolayısıyla tüketicinin paket turları iptal etme hakkı vardır.

Bunu da tüketicilerimize bir kez daha hatırlatmış olalım ve ilgili tur operatörlerine de mesajımızı iletmiş olalım" dedi.



VİDEO: MASKENİN SATIŞI DA FİYATI DA ARTTI