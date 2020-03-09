Bakan Selçuk: Genç istihdamı için 17 milyon euro destek sağlıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı" kapsamında yerel düzeyde istihdam edilebilirliği artırmayı hedefleyen 1 yıllık hibe projelerine 17 milyon euro destek verdiklerini bildirdi.



Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından Avrupa Birliği (AB) eş finansmanıyla yürütülecek "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı" (NEET PRO) hibe çağrısının yayımlandığını belirtti.



Gençlerin iş gücüne katılımının ve istihdam edilebilirliğinin artırılmasını hedeflediklerini bildiren Selçuk, "Program kapsamında yerel düzeyde NEET'lerin istihdam edilebilirliğini artırmayı hedefleyen 1 yıllık hibe projelerine toplam 17 milyon euro destek veriyoruz.

Hibe programına, sosyal politika ve/veya gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, kalkınma ajansları, teknoloji geliştirme bölgeleri, yerel yönetimler (belediyeler, il özel idareleri ve köylere hizmet götürme birlikleri gibi), kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, üniversiteler, işçi sendikaları ve işçi ve işveren konfederasyonları başvuruyor" bilgisini verdi.



Bakan Selçuk, 15-29 yaş arası gençlerin hibe projelerinde hedef grup olarak belirlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Kurum ve kuruluşların NEET'lere ulaşarak İŞKUR'a kayıtlı olmalarını sağlamaları, NEET'lerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla mesleki eğitimler, girişimcilik eğitimleri, iş başı eğitim, bilgisayar kullanımı, yabancı dil gibi temel beceri eğitimleri, iletişim, motivasyon, kararlılık gibi sosyal beceri eğitimleri vermeleri, İŞKUR il müdürlükleri ile yakın iş birliği içerisinde gençlere Bireysel Eylem Planları (BEP) hazırlamaları ve gençlere iş arama ödeneği ve taşınma yardımı verilerek aktif iş arama süreçlerinin desteklenmesi, eğitimlere katılan gençlere günlük cep harçlığı verilmesini amaçlıyoruz."



Hibe programının ayrıntılarına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nın internet sitesinden "http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr" ulaşılabilecek.

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