Bakan Varank Türkiye'nin ilk decacorn'u Trendyol'u ziyaret etti

Trendyol’un 16.5 milyar dolarlık değere ulaşmasını, “Türkiye ekonomisinin, özellikle teknoloji firmalarının ne kadar başarılı olduğunu gösteren bir gelişme.” olarak niteleyen Bakan Varank, “Trendyol burada aldığı yatırımın tamamını yine şirket içerisinde kullanacak. Yani o 1,5 milyar doların hepsi Türkiye’ye geliyor.” dedi.



STRATEJİ BELGESİNDEKİ HEDEF



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019’da açıkladığı strateji belgesinde Cumhuriyetin 100’ncü yılı olan 2023’e kadar değeri 1 milyar doları aşan 10 girişim yani unicorn hedefini ortaya koydu. Bakan Varank tarafından kamuoyu ile paylaşılan stratejide dünyada 300’e yakın unicorn bulunduğu kaydedilirken Türkiye’deki bu tür girişimler için “Turcorn” ifadesi kullanıldı.



SUNUM YAPILDI



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile birlikte Trendyol’un İstanbul Tuzla’daki transfer merkezini ziyaret etti. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ve beraberindeki şirket yöneticileri tarafından karşılanan Bakan Varank’a yürütülen faaliyetler, şirketin gelecek vizyonu ve Ar-Ge Merkezi ile ilgili bir sunum yapıldı. Sunumun ardından Varank, transfer merkezinde incelemelerde bulundu, çalışanlarla sohbet etti. Kargoya verilmek üzere hazırlanan paketlerin taşınmasına yardım etti.



ABD’DEN UZAK DOĞU’YA KADAR



Daha sonra ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Varank, Trendyol’un 11 yıllık bir firma olmasına rağmen 16,5 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden son dönemde 1,5 milyar dolarlık yeni bir yatırım aldığını belirterek “Şirketin yüzde 10’luk hissesi hem Uzak Doğu’dan hem ABD’den, Avrupa’dan ve Orta Doğu’dan yatırımcıların ilgisiyle satın alınmış oldu.” dedi.



TURCORN’LAŞMA SÜRECİ



Varank, dünya ekonomisinde teknoloji firmalarının ve startup’ların varlığının her geçen gün arttığını kaydederek “Son dönemde oyun şirketleriyle başlayan Türkiye’de bir unicorn’laşma ya da bizim tabirimizle Turcorn’laşma süreci oldu. Yani Türkiye’den çıkan, daha yeni filizlenmeye başlamış genç firmaların 1 milyar doların üzerinde değerleme ile yurt dışından yatırım aldıklarını gördük.” diye konuştu.



ÇITAYI YUKARI ÇIKARDI



Trendyol’un bu çıtayı daha da yukarı çıkardığını kaydeden Varank, “Trendyol 16,5 milyar dolarlık bir değerleme ile Türkiye’nin ilk decacorn’u oldu ve 11 yıllık bir firma olmasına rağmen şu anda Türkiye’nin en değerli şirketi diyebiliriz. Türkiye ekonomisinin, özellikle teknoloji firmalarının ne kadar başarılı olduğunu gösteren bir gelişme.” dedi.



YENİ NESİL TEKNOLOJİ



Varank, Financial Times’ta “Türkiye’nin teknoloji firmaları nasıl Avrupa’nın yıldızı oldu?” başlıklı bir makale yayımlandığını hatırlatarak “Burada da Türkiye’de son dönemde özellikle yeni yatırımlar alan teknoloji firmalarının başarılarından bahsediliyor. Elektronik pazaryeri gibi görünse de aslında bu firmalarımız birer teknoloji firması. Sadece Trendyol’da şu anda bin 200 yazılım mühendisi çalışıyor ve bütün operasyonlarına baktığınızda, yaptığı işlere baktığınızda, bunların lojistiğinden pazarlamasına kadar faaliyet gösterdiği alanlara baktığınızda bunların yeni nesil teknoloji firmaları olduğunu söyleyebiliriz.” diye konuştu.



1.3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM



Türkiye’de özellikle teknoloji tabanlı şirketlerde büyük bir potansiyel olduğunu anlatan Varank, “Yılın ilk yarısında teknoloji firmalarımızın, start-up’larımızın aldığı yatırım miktarına baktığımızda, 1.3 milyar dolarlık yatırım çektiklerini görüyoruz. Bu yatırım rakamlarıyla Avrupa’nın birçok ülkesinden çok daha başarılı firmaların Türkiye’de olduğunu görüyoruz.” dedi.



YENİ KABİLİYETLER İÇİN KULLANILACAK



Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ndeki 10 unicorn çıkarma hedefine yaklaştıklarını vurgulayarak “Şunun da altını çizmemiz gerekiyor; Trendyol burada aldığı yatırımın tamamını yine şirket içerisinde kullanacak. Yani o 1.5 milyar doların hepsi Türkiye’ye geliyor. Bu şirketin daha da büyümesi daha da gelişmesi, yeni kabiliyetlerini ortaya çıkarması için kullanılacak.” diye konuştu.



YENİ EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ



E-ticaretin yeni ekonominin adeta lokomotifi olduğunun altını çizen Varank, Özellikle KOBİ’ler buralarda satış yaparak ciddi cirolara ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda ihracatın önü kendilerine açılmış oluyor. Şu anda Trendyol’da 184 bin şirket ve 1 milyonun üzerinde bireysel satıcı pazaryerini kullanarak ticaret yapıyor. Bu tabii ki ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.” dedi.



EN BÜYÜK AYRIŞTIRMA TESİSİ



Varank, içinde bulundukları tesisin Türkiye’nin en büyük ayrıştırma merkezi olduğunu ifade ederek “Günlük 1 milyon ürün ayrıştırma kapasitesine sahip bir tesisten bahsediyoruz. Bunun lojistiğinin sağlanması, buradaki bütün sistemlerin sağlıklı bir şekilde kontrol edilip sürdürülmesi… Tabii ki bunlar ciddi büyük yatırımlar ve knowhow gerektiriyor.” diye konuştu.



Bu kabiliyetlerle Trendyol gibi daha nice firmaları çıkarmak istediklerine değinen Varank, “Ekosistemi toptan ayağa kaldırarak Türkiye’den daha nice teknoloji firmaları, startup’lar çıksın istiyoruz. Şu anda yakaladığımız başarının özellikle yatırım fonlarının ülkemize olan ilgisinin çok daha arttığını ileride görebileceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye’den daha fazla yeni Turcorn’lar ve yeni decacorn’lar çıkacak” dedi.



TRABZON’A YENİ MERKEZ



Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, ziyareti nedeniyle Bakan Varank’a teşekkür ederek Türkiye’nin ilk decacorn’u olmalarının kendileri ve Türkiye için gurur verici olduğunu söyledi. Türkiye’den başka decacorn’ların da çıkacağını kaydeden Çetin, Tuzla’daki transfer merkezinin bir benzerini 2022’nin ilk çeyreğinde Trabzon’da açacaklarını söyledi.



"AVRUPA’DA, DÜNYADA GÖRMEK İSTİYORUZ"



Bakan Varank, Trabzon’a kurulacak transfer merkeziyle ilgili olarak da “Trabzon’a olduğu gibi Türkiye’nin dört bir tarafına yeni yatırımları önümüzdeki dönemde planlıyorlar. Yabancı ortaklı bir firmadan bahsediyoruz ama bu şirket aslında bir Türk şirketi, bütün yönetimi Türkler’den oluşuyor, bütün çalışanları Türkler’den oluşuyor ama yurt dışından yatırım alma kabiliyeti var. İşte bu kabiliyetlerini geliştirerek, biz kendilerini başta Avrupa olmak üzere dünyada görmek istiyoruz. Bu markaların dünyada ses getirmesini istiyoruz. Bunu yaparken de tabii ki Türkiye’de özellikle ihracat yapmak isteyen KOBİ’lerimizin de bundan faydalanmasını istiyoruz” dedi.





TATLI REKABET İÇİNDE KAZANACAKLAR



Sadece Trabzon’a değil Türkiye’nin her şehrine benzer yatırımları beklediklerini kaydederek “Beraberce tatlı bir rekabet içerisinde sektördeki bütün oyuncularla birlikte bu sistemi toptan ayağa kaldıracaklar, beraber kazanacaklar, biz buna yürekten inanıyoruz.” diye konuştu.



30 MİLYONDAN FAZLA MÜŞTERİSİ VAR



2010 yılında kurulan Trendyol, 11 yılda Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından biri oldu. 30 milyondan fazla müşterisi bulunan şirket, günde 1 milyondan fazla paketin dağıtımını yapıyor. Trendyol platformunda, büyük çoğunluğu KOBİ ve esnaf olmak üzere toplam 184 bin satıcı bulunuyor.



1.5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM TURU



Kurucuları, yönetici kadrosu ve tüm çalışanları Türklerden oluşan Trendyol, yeni yatırım turunda 1,5 milyar dolarlık yatırım aldı. Yeni yatırımla şirketin değerlemesi 16,5 milyar dolara ulaştı. Amerikan yatırım fonu General Atlantic ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yatırım yapan Japonya merkezli SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleşen yeni yatırım turuna Berlin merkezli Princeville Capital, ADQ (Birleşik Arap Emirlikleri) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) de katıldı.



TÜM DÜNYADAN YATIRIMCI İLGİSİ



Böylece Trendyol, değeri 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılan “decacorn” tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu. Trendyol’un mevcut yatırımcısı Alibaba da bu yıl başında şirkete 350 milyon dolar ek yatırım yapmıştı. Yeni yatırım turuyla birlikte, Trendyol’un hissedarlık yapısında Asya, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Türkiye’den önemli yatırımcılar yer almış oldu. Trendyol, şirketin kurucuları ve Türkiye'deki üst düzey kadrosu tarafından yönetilmeye devam ediyor.



BİNİ AŞKIN MÜHENDİS ÇALIŞIYOR



Trendyol, Türkiye’nin en çok teknoloji mühendisi istihdam eden, Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan şirketleri arasında yer alıyor. Yaklaşık bin 200 Türk mühendis, Trendyol için çalışıyor.



Bakan Varank’a yapılan sunumda, önemli araştırma raporları ve öne çıkan rakamlar aktarıldı. Sunumda şu bilgiler paylaşıldı:



CİRO ARTTI: Bağımsız araştırma kuruluşu PAL tarafından yapılan Trendyol Etki Araştırmasına göre, Trendyol ile çalışmaya başladıktan sonra satıcıların yüzde 90'ının cirosu, yüzde 82'sinin istihdamı arttı.



YÜZDE 72’Sİ TÜRKİYE’DE ÜRETİLİYOR: Platform üzerinden satılan ürünlerin yüzde 72'si Türkiye'de üretiliyor. 26 bin satıcı Trendyol ile çalışmaya başladıktan sonra en az bir yeni ürünü Türkiye'de üretti veya ürettirdi.



KADIN İSTİHDAMINA DESTEK: Trendyol’da satıcıların yüzde 25’i kadınlardan oluşuyor. Sadece pandemi döneminde platformda satışa başlayan kadın girişimci sayısı 25 bin. Satıcıların istihdam ettiği kadın çalışan oranı ise yüzde 54. Bu oran, yüzde 31 olan Türkiye ortalamasının çok üzerinde.