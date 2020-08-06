Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarın yapılmaya başlayacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı 06.08.2020 - 10:14

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın yapılacak

İlişkili Haberler

Selçuk: Biz Bize Yeteriz kampanyasında 1,2 milyar TL'yi dağıttık

Selçuk: Biz Bize Yeteriz kampanyasında 1,2 milyar TL'yi dağıttık

Bakan Selçuk: Kurban Bayramı öncesinde emeklilerimize 11 milyar lira bayram ikramiyesi ödedik

Bakan Selçuk: Kurban Bayramı öncesinde emeklilerimize 11 milyar lira bayram ikramiyesi ödedik

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Sendikalı işçi sayımız 1.9 milyona ulaştı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Sendikalı işçi sayımız 1.9 milyona ulaştı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin ekonomik tedbirleri kapsamında bir çok uygulamayı hayata geçiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için Nakdi Ücret Desteği'ne devam ediyor.

İLGİLİ HABER: Nakdi ücret desteği sorgulama nasıl yapılır?

Bakan Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarından itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...