Bakan Albayrak'tan '4 yeni finansman paketi' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu katılım finans kuruluşlarının, 4 yeni finansman paketini hayata geçirdiğini belirterek, "Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun" dedi.

Anadolu Ajansı 02.06.2020 - 11:43

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Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada,

"Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor.

Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz" dedi.

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