Bakır fiyatlarında yeni zirve (Yükseliş sürer mi?)

Büyüme beklentilerine yönelik iyimserliğin artması, aşılama sürecinin devam etmesiyle makroekonomik göstergelerdeki toparlanma ivmesi bakıra yönelik talebin artmasıyla fiyatları yükseltti.

Bir dönemdir büyüme beklentilerindeki iyimser yaklaşım küresel emtia fiyatlarında yukarı yönlü ivmeyi desteklerken bakırda da yeni zirve kaydedildi.



Bakırda mevcut arz seviyesinin artan talebi karşılamakta zorlanacağına ilişkin değerlendirmeler sonrasında yeni zirve geldi. LME'de bakır fiyatları yüzde 1'i aşan yükseliş kaydederek ton başına 10 bin 232 doları gördü.



Aşılama sürecinin devam etmesi, ABD başta olmak üzere mali teşviklerin etkisi talebi canlı tutan unsurlar olmaya devam ederken, son dönemde daha çok gündeme gelen yeşil enerji dönüşümünde kullanılan emtialardan olması dolayısıyla bakırda ivmenin yukarı yönlü olduğu izlendi.

"BAKIR FİYATLARI 20 BİN DOLARA YÜKSELEBİLİR"

CNBC'de yer alan habere göre emtia analistleri bakırda düşük stokların metalin fiyatını 20 bin dolara kadar yükseltebileceğini düşünüyorlar.

Bank of America tarafından hazırlanan raporda arz ve talep dengesinin bakırda fiyatı 2025 yılına kadar 20 bin dolar seviyesine yükseltmesinin mümkün olduğu kaydedildi.



Emtia analisti Michael Widmer, bakır piyasasında arz açığının bu yıl ve gelecek yıl devam etmesini öngördüklerinin altını çizerken, stoklarda da her iki yıl için de azalma tahmin etti ve 2025'te yeniden açık beklendiğini de vurguladı.

IEA: KRİTİK MİNERALLERE YÖNELİK TALEP PATLAMASI YAŞANACAK

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "Temiz Enerji Dönüşümünde Kritik Minerallerin Rolü" raporuna göre, bakır, lityum, nikel, kobalt ve nadir toprak elementleri küresel enerji dönüşümünde büyük önem taşıyor.



Talep görünümü ve tedarik sorunları minerallere göre değişkenlik gösterse de küresel enerji sektörünün toplam kritik mineral ihtiyacının hükümetlerin emisyonları azaltma hızına bağlı olarak 2040'a kadar 6 kat artacağı öngörülüyor.



Bu kapsamda rüzgar enerjisi başı çekerken, güneş enerjisi ve büyüyen elektrik altyapısının da özellikle bakır ve alüminyum talebinin yükselmesinde etkili olması bekleniyor.