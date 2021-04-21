Bankalar Birliği'nin yeni başkanı Alpaslan Çakar oldu

Türkiye Bankalar Birliği'nde Alpaslan Çakar dönemi başladı. Birlikten yapılan açıklamada Çakar'ın yönetim kurulu başkanlığı görevine, Abdi Serdar Üstünsalih'in de başkan vekilliğine seçildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Bankalar Birliği'nin, 21 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimleri gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alpaslan Çakar (Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği’ne Abdi Serdar Üstünsalih’in (Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür) seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir."



Hüseyin Aydın'ın mart ayının sonunda Ziraat Bankası'ndaki görevini devretmesinin ardından Türkiye Bankalar Birliği'ndeki başkanlık görevi de son bulmuştu.

