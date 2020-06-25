Bankalar sorunlu krediler için varlık yönetim şirketi kuruyor

Türkiye Bankalar Birliği, uluslararası danışmanlık şirketi Ernst&Young'a fizibilite raporu hazırlattı.

ŞİRKETLER TEK BİR VARLIK YÖNETİMİYLE MUHATAP OLACAK

Sabah gazetesinin haberine göre; bankalar, ortaklaşa kuracakları şirkete sorunlu kredilerini geçirebilecek.

Yeniden yapılandırma ve refinansman konusunda elleri rahatlayacak.

ŞİRKETLERE, BANKALARA VE EKONOMİYE NASIL BİR KATKISI OLACAK?

Hem sektörün aktif kalitesi iyileşecek hem de tahsil kabiliyeti düşen varlıklar daha verimli yönetilecek.

Kredilerin rehabilitasyonu ile ekonomiye katkı sağlanacak.

Bankalar, donuk alacakları bilançodan çıkarabilecek. varlık yönetim şirketi, sermaye yeterlilik rasyosuna ve büyümeye katkıda bulunacak.

Yeni sistemle, kredi ilişkisi bulunan şirketlere yönetimsel destek de verilecek.

BANKALAR ORTAK OLACAK



Yeni yapının sektördeki bankaların katılımıyla kurulması öngörülüyor. Varlık Yönetim Şirketi'nin, donuk alacakların tahsilatının yanı sıra borcunun tahsil edilmesi zor şirketlere de destek vererek onları ekonomiye kazandırmayı planlıyor.

Hızlı kararların alacağı yeni yapı sayesinde, bankalardaki sorunlu alacakların eritilmesi için menkul kıymetleştirme, tahvil ihracı gibi alternatif finansman kanallarına da başvurulabilecek. Varlık Yönetim Şirketi'yle bankacılık sektörünün likit varlık temini sağlanabilecek.

19 ŞİRKET BİREYSEL KREDİLERE BAKIYOR



Türkiye'de 19 aktif varlık yönetim şirketi var. Ancak bunlar ağırlıklı olarak tüketici kredilerinin tahsiline yönelmiş durumda. Büyük ölçekli ticari ve KOBİ kredilerinde uzmanlıkları yok. Bu şirketlerin ölçekleri küçük olduğu için toplam donuk alacakların yüzde 5.8'ini satın alabiliyorlar.

VİDEO: 3 BANKADAN TAŞIT KREDİSİ PAKETİ