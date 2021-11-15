BBVA Yönetim Kurulu, Garanti BBVA'nın halihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan yüzde 50,15 paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdiğini duyurdu. BBVA, kalan Garanti hisseleri için hisse başına 12,20 TL gönüllü pay alım teklif fiyatı belirledi. BBVA Yönetim Kurulu, Garanti Bankası'nın halihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için bir gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdi.Yapılan açıklamaya göre Gönüllü Pay Alım Teklifi'ne konu olan tüm payların satın alındığı varsayımında, BBVA tarafından ödenecek azami bedel toplam 25,7 milyar Türk Lirası (yaklaşık 2,25 milyar euro) oldu. BBVA'nın söz konusu bedeli kendi kaynakları ile ödeyeceği belirtildi.Kalan Garanti hisseleri için teklif hisse başı 12,20 TL oldu. Söz konusu teklif 12 Kasım'da Borsa'da oluşan kapanış fiyatından yüzde 15 oranında (10,58 Türk Lirası) primli olarak belirlendi.