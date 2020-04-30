BDDK, Aktif Rasyosu hesaplama ayrıntılarını paylaştı

Bankaların rasyo hesaplamasında kullanacağı kalemlerin alt detayları, kuruluş birliklerine duyurularak BDDK'nın internet sitesinde yayımlandı.



Buna göre, mevduat toplamı 5 milyar TL'nin altında kalan bankalara 31 Aralık 2020'ye kadar düzenlemeye uyum için süre tanındı.

Kalkınma ve yatırım bankaları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki bankalar, Aktif Rasyosu hesaplamasından muaf oldu.



Bankalar, 1 Mayıs'tan itibaren haftalık bazda Aktif Rasyosu (AR) hesaplamalarına başlayacak.



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